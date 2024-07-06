Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli atlet Eda Tuğsuz'u kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Eda Tuğsuz'u kutladı.

Bakan Bak, milli atlet Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan milli atletimiz Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Böylelikle atletizmde ülkemizi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Milli sporcumuz Eda'nın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Eda Tuğsuz'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."