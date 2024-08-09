Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.
Bakan Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.
Paris 2024'te kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu'ya yenilen Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda üst üste ikinci kez gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
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