Gençlik ve Spor ekipleri Muş'a gelen öğrencileri karşılayıp yurtlara yerleştiriyor - Son Dakika
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Gençlik ve Spor ekipleri Muş'a gelen öğrencileri karşılayıp yurtlara yerleştiriyor

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Gençlik ve Spor ekipleri Muş\'a gelen öğrencileri karşılayıp yurtlara yerleştiriyor
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Muş'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince otogar ve havalimanında karşılanıp yurtlara yerleştiriliyor. Karşılama ve ilgiden memnun kalan öğrenciler, kayıt, ulaşım ve yurt işlemlerinde kendilerine yardımcı olunduğunu belirtti.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri karşılayarak yurtlarına yerleştiriyor.

Kurum bünyesinde oluşturulan ekipler, kente gelen öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlamak için çalışma yürütüyor.

Otogarda kurulan stantta ve havalimanında karşılanan öğrenciler, gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından yurt ve kayıt işlemleri ile ulaşım konusunda bilgilendiriliyor.

Öğrencilerden Osman Balgir, kentteki karşılama ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görevlilerin ihtiyaçları konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Balgir, "Çay ve kahve ikramında bulundular. Şimdi de kaldığımız yurtlara servislerle ulaşımımızı sağlıyorlar. Bu güzel karşılamadan ve gösterdikleri ilgiden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada öğrencilerin yanında olan, onlara destek veren bir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teşkilatı var." diye konuştu.

Rümeysa Gülçek de "Görevliler karşılaştığımız her türlü sorunda bize yardımcı oluyor, çözüm üretmek için yanımızda oluyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, liderlerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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