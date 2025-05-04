Gençte Saldırı: Şarkı Söyledi, Yaralandı - Son Dakika
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Gençte Saldırı: Şarkı Söyledi, Yaralandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki A.Ç.C, CHP stantında şarkı söylerken saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.

04.05.2025 21:43
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(İSTANBUL) - CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve erken seçim ile ilgili kurulan stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle oradan geçenlerden biri tarafından saldırıya uğradığı, darbedilen çocuğun hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kadıköy PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın kurduğu "Ekrem İmamoğlu ve erken seçim stantı"nda çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, oradan geçmekte olan 3 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Şarkıyı söylememesi istenen A.Ç.C. şarkıyı söylemeye devam edince gruptan birinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, fail ve yanındakiler olay yerinden kaçtı.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençte Saldırı: Şarkı Söyledi, Yaralandı - Son Dakika

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