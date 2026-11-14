Genel Müdür Demirel COP31'de yılda 546 bin kişinin aşırı sıcaklıktan öldüğünü söyledi - Son Dakika
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Genel Müdür Demirel COP31'de yılda 546 bin kişinin aşırı sıcaklıktan öldüğünü söyledi

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Genel Müdür Demirel COP31\'de yılda 546 bin kişinin aşırı sıcaklıktan öldüğünü söyledi
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Sağlık Bakanlığı, Antalya'daki COP31'de stant açarak iklim krizinin sağlığa etkilerini anlatıyor. Genel Müdür Kenan Volkan Demirel, iklim krizinin sağlık krizi olduğunu, DSÖ'ye göre aşırı sıcaklıklar nedeniyle yılda 546 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, iklim krizinin aynı zamanda sağlık krizi olduğunu ve COP31 kapsamında vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge içerisindeki Dirençli Şehirler Pavilyonu'nda stant açarak vatandaşları iklim krizinin sağlığa etkileri konusunda bilgilendiriyor.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, AA muhabirine, COP süresince stantlarında 31 panel düzenleyeceklerini ifade ederek, panellerde sağlık çalışanlarından akademisyenlere kadar geniş bir yelpazede panelistlerin kendilerine eşlik edeceğini belirtti.

Panellerde iklim krizinin aynı zamanda sağlık yönünden etkilerini, çocuk ve anne sağlığındaki etkileşimlerini, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili konuları işleyeceklerini anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı olarak 2 bin metrekare üzerindeki binalarımızda yeşil dönüşüm gerçekleştirmekteyiz. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda evde sağlık hizmetlerinde 4,5 milyon vatandaşımıza da ulaşarak egzoz emisyonu konusunda da ciddi çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığımız COP31'de aslında şu mesajı vermek istiyor. İklim krizi aynı zamanda sağlık krizidir. Bunu niye söylüyoruz? Dünya Sağlık Örgütü verileri de bunu açıkça söylüyor. Bu iklim krizi eğer ilerlerse her 12 hastaneden birinin ne yazık ki hizmet anlamında sıkıntı yaşayacağını belirtiyor. Hava sıcaklığı artışından kaynaklı da 546 bin insanın her sene vefat ettiğini söylüyor. Her konuştuğumuz dakikada bir insan aşırı sıcaklıklar nedeniyle vefat ediyor."

"İklimi koru, geleceği koru, sağlığı koru" mottosu

Demirel, Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı bilgileri alarak toplumsal farkındalığa dönüştürüp, sonrasında insanların anlayabileceği şekilde bir eylem planı yapmanın da ana hizmet unsurları arasında yer aldığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı olarak "İklimi koru, geleceği koru, sağlığı koru" mottosuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünden tüm bu işteki uzmanlara herkes bunun çözümü olduğunu söylüyor. Biz de bu anlamda hastanelerdeki yeşil dönüşümü özellikle artırmaya çalışıyoruz. Güneş enerjisi santralinden tutun sıfır atık projesine kadar tüm çalışmaların paydaşı içerisinde de olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Yalnız bu sadece bakanlığa bağlı değil, toplumun hareketine ve toplumun bu konuda bilinçlenmesine de bağlı. Umarım biz de bakanlık olarak elimizden gelen en iyi bilgilendirmeyi de vatandaşlarımıza yapacağız."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Genel Müdür Demirel COP31'de yılda 546 bin kişinin aşırı sıcaklıktan öldüğünü söyledi - Son Dakika
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