Genel Sağlık-İş 16. yıl deklarasyonunda ücret ve sağlıkta şiddet taleplerini sıraladı

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, Ankara'da gerçekleştirilen 5. Dönem 4. Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımladığı deklarasyonda sağlık çalışanlarının düşük ücretlerine, personel yetersizliğine, ağır iş yüküne ve sağlıkta şiddete dikkat çekti. Sendika, kamucu sağlık politikalarına dönülmesi ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Genel Sağlık-İş, 16. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına ilişkin deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı çıkılarak ücretsiz, eşit ve ulaşılabilir kamu sağlık hizmeti talep edildi.

Sağlık çalışanlarının ekonomik koşullarına dikkat çekilen deklarasyonda, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yoksulluğa mahkum edilemez" denildi.

Sendika, kamu çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, ödemelerin tamamının emekliliğe yansıtılmasını, gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesini ve kira desteği sağlanmasını istedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİLİ VE KALICI ÖNLEMLER ALINMALI"

Deklarasyonda "Sağlıkta şiddete karşı kınama değil, etkili ve kalıcı önlemler alınmalıdır" vurgusu yapıldı.

Aile sağlığı merkezlerindeki performans baskısının kaldırılması, 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki personel ve araç eksikliklerinin giderilmesi, üniversite hastanelerindeki özlük haklarının iyileştirilmesi ve atama bekleyen sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi talep edildi.

"KAMUCU SAĞLIĞIN SAVUNUCUSUYUZ"

Liyakatsiz yönetici atamaları, keyfi görevlendirmeler ve sendikal haklara yönelik baskıların eleştirildiği deklarasyonda, "Cumhuriyetimizin, emeğimizin ve laik sosyal hukuk devletinde kamucu sağlığın savunucusuyuz" ifadelerine yer verildi.

Genel Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarına kavuşması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.