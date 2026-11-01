Genel Sağlık-İş 16. yıl deklarasyonunda ücret ve sağlıkta şiddet taleplerini sıraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Genel Sağlık-İş 16. yıl deklarasyonunda ücret ve sağlıkta şiddet taleplerini sıraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genel Sağlık-İş 16. yıl deklarasyonunda ücret ve sağlıkta şiddet taleplerini sıraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Sağlık-İş, Ankara'daki Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası deklarasyonda sağlık çalışanlarının düşük ücret, personel yetersizliği, ağır iş yükü ve şiddet sorunlarına dikkat çekti. Sendika, kamucu sağlık politikaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, Ankara'da gerçekleştirilen 5. Dönem 4. Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımladığı deklarasyonda sağlık çalışanlarının düşük ücretlerine, personel yetersizliğine, ağır iş yüküne ve sağlıkta şiddete dikkat çekti. Sendika, kamucu sağlık politikalarına dönülmesi ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Genel Sağlık-İş, 16. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına ilişkin deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı çıkılarak ücretsiz, eşit ve ulaşılabilir kamu sağlık hizmeti talep edildi.

Sağlık çalışanlarının ekonomik koşullarına dikkat çekilen deklarasyonda, "Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yoksulluğa mahkum edilemez" denildi.

Sendika, kamu çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, ödemelerin tamamının emekliliğe yansıtılmasını, gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesini ve kira desteği sağlanmasını istedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ETKİLİ VE KALICI ÖNLEMLER ALINMALI"

Deklarasyonda "Sağlıkta şiddete karşı kınama değil, etkili ve kalıcı önlemler alınmalıdır" vurgusu yapıldı.

Aile sağlığı merkezlerindeki performans baskısının kaldırılması, 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki personel ve araç eksikliklerinin giderilmesi, üniversite hastanelerindeki özlük haklarının iyileştirilmesi ve atama bekleyen sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi talep edildi.

"KAMUCU SAĞLIĞIN SAVUNUCUSUYUZ"

Liyakatsiz yönetici atamaları, keyfi görevlendirmeler ve sendikal haklara yönelik baskıların eleştirildiği deklarasyonda, "Cumhuriyetimizin, emeğimizin ve laik sosyal hukuk devletinde kamucu sağlığın savunucusuyuz" ifadelerine yer verildi.

Genel Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarına kavuşması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
SendikaAnkaraSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
Paraya para demiyordu Yasin Cengiz’in son hali ortaya çıktı Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı
30 milyon Euro Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor 30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
21:52
Uşakov, Zelenskiy’i Moskova’ya çağırdı, ararsa Putin’in telefonu açacağını söyledi
Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 00:08:41. #7.12#
SON DAKİKA: Genel Sağlık-İş 16. yıl deklarasyonunda ücret ve sağlıkta şiddet taleplerini sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android