(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan üyesi uzman hekimin ödenmeyen nöbet ücretleri için açtığı davayı kazandığını açıkladı. Mahkeme, nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'ndan (Genel Sağlık-İş) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesindeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzman hekim olarak görev yapan üyemize nöbet görevleri verilmesine rağmen nöbet ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle üyemiz tarafından başvuruda bulunulmuştur. İdare, söz konusu haklı talebi reddetmiştir. Üyemizin, sendikamız Genel Sağlık-İş'e hukuki destek için başvuruda bulunması üzerine Hukuk Müşavirliğimizce İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nde derhal iptal davası açılmıştır.

Hukuk müşavirimizin duruşmaya katılımıyla İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, 'Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi … Anabilim Dalı'nda 'uzman hekim' olarak görev yapan davacı tarafından, tutmuş olduğu nöbet ücretlerinin ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile ödenmeyen nöbet ücretlerinin faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

… Bu durumda; haftalık çalışma saatleri dışında uzman hekim olarak nöbet tuttuğu anlaşılan davacıya, yukarıda anılan 657 sayılı Yasa'nın 33. maddesi uyarınca her bir nöbet saati için uzman tabipler için belirlenen orandaki gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak nöbet ücretinin, Anayasa'nın 18. maddesinde düzenlenen ve angaryayı yasaklayan hükmü ile 55. maddesinde düzenlenen ve devlete, çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için pozitif yükümlülük yükleyen hükmü uyarınca ödenmesi gerektiğinden, davacının nöbet ücretlerinin ödenmesine ilişkin yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır' denilerek haklı davamızın kabulüne, haksız idari işlemin iptaline, üyemizin yerine getirdiği nöbet görevleri nedeniyle nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Yürüttüğümüz bir hukuk mücadelesi daha Genel Sağlık-İş üyesinin kazanımı ve hak edişlerini elde etmesiyle sonuçlanmıştır. Hukuk mücadelemiz, liyakatsiz idarecilere 'emeğin karşılığını' öğretene kadar ve idarenin hukuka aykırı idari işlemleri bitinceye kadar devam edecektir."