Genelkurmay Başkanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ASELSAN'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya geldi ve ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu.

