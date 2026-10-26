Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Amasya Valiliğinde Şeref Defteri\'ni imzaladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Amasya Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'ya bir dizi ziyaret için gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Bayraktaroğlu, Vali Önder Bakan'ın karşılamasının ardından basına kapalı görüşme yaptı ve kentteki temaslarını sürdürdü.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amasya'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amasya'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valilik binası önünde Vali Önder Bakan tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ardından Vali Önder Bakan'ın makamına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kentteki temas ve çalışmalarına devam etti.
Kaynak: DHA
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