Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İsveçli mevkidaşının davetiyle Stokholm'de görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İsveçli mevkidaşının davetiyle Stokholm'de görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İsveçli mevkidaşı Orgeneral Michael Claesson'un resmi davetiyle Stokholm'de temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, görüşmelerin ardından Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi ve Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de temaslarda bulundu.

Genelkurmayın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'un resmi davetlisi olarak gittiği Stokholm'de askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Bayraktaroğlu, daha sonra Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Kaynak: AA
Selçuk BayraktaroğluOrgeneralTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

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