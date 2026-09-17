Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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