Genelkurmay Başkanı'nın izlediği atışta SİPER Ürün-1 hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Genelkurmay Başkanı'nın izlediği atışta SİPER Ürün-1 hedefi tam isabetle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı\'nın izlediği atışta SİPER Ürün-1 hedefi tam isabetle vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop Ateş Alanı'nda yapılan atışta ROKETSAN'ın geliştirdiği SİPER Ürün-1 hedefini tam isabetle vurdu. Atışı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran takip etti.

SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın takip ettiği atış faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, SİPER Ürün-1 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin Sinop Ateş Alanı'nda atış faaliyeti gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette, ROKETSAN tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi, hedefi tam isabetle vurdu. Atış faaliyetine ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, SİPER'in hedefi tam isabetle vurması ve TSK komuta kademesinin sevinci yer aldı.

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menzilli hava savunmamızın aşılmaz gücü SİPER'den tam isabet. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca gerçekleştirilen eğitim atışında, SİPER Ürün-1 Hava Savunma Sistemimiz hedefini başarıyla vurdu. Ülkemizin hava ve füze savunmasında kritik görev üstlenen sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Selçuk BayraktaroğluTeknolojiOrgeneralRoketsanSavunmaGüncelSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:50:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı'nın izlediği atışta SİPER Ürün-1 hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei