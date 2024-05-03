Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan\'da ziyaretlerde bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Galiçya Cephesi Şehitliği ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gürak, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a gitti.

Burada ilk olarak 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği'ni ziyaret eden Gürak, şehitlikteki anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, kabirlere karanfil bırakmasının ardından dua etti.

Gürak, daha sonra da Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.