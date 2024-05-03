Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan\'da görüşmelerde bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gabor Böröndi ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'da Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Böröndi tarafından askeri törenle karşılandı. Orgeneral Gürak, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından Gürak, Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Böröndi ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

Orgeneral Gürak, daha sonra Macaristan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerde incelemelerde bulundu.