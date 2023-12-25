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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Ruveyli için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Ruveyli, Genelkurmay karargahında baş başa görüşmeye geçti.
Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile görüştü - Son Dakika