Genetiği Değiştirilmiş Domuz Böbreği Nakli

Güncel

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çinli bilim insanları genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini bir makak maymununa başarıyla naklederek, organın altı aydan uzun süre işlevini sürdürmesini sağladı.

10 Mayıs'ta Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Tongji Tıp Fakültesi'ne ait bir hastanedeki araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini bir makak maymununun doğal böbreğinin yerine nakletti.

Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinde cuma günü çıkan habere göre, gelişmiş bir immünosupresyon protokolü kullanılarak nakledilen böbrek 184 gün boyunca başarıyla işlev gördü.

Nakil, hayvan deneyine yönelik etik onayın alınmasının ardından gerçekleştirildi.

Hastanede profesör olan Chen Gang, farklı türler arasında organ nakli içeren hayvan çalışmalarında, 180 günlük hayatta kalma süresinin uzun süreli hayatta kalma için bir ölçüt olarak kabul edildiğini söyledi.

Nakilden sonraki ilk beş ayda böbrekler iyi işlev gördü ve normal fizyolojik değerlere sahipti ancak bu dönemin ardından kronik reddetme başladı.

Chen ekibin, organ naklinin ardından daha uzun süreli sağ kalmayı sağlamak için antikor tepkilerini dizginleme çabalarını artırmayı ve böylece insan klinik deneyleri için zemin hazırlamayı planladığını söyledi.

Chen, Çin'de klinik çalışmaları başlatmak için hayvan deneylerinde uzun süreli sağ kalma elde etmenin bir ön koşul olduğunu belirtti.

Mart ayında Harvard Tıp Fakültesi doktor ve bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini böbrek yetmezliği olan bir insana naklederek bir çığır açmıştı. 62 yaşındaki hasta nakilden iki ay sonra hayatını kaybetmişti.