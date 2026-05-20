Gent Üniversitesi'nde Filistin Protestosu

20.05.2026 20:32
Belçika'da göstericiler, UGent'ten İsrailli kurumlarla işbirliğini kesmesini talep etti.

Belçika'da Filistin'e destek veren göstericiler, Gent Üniversitesinin (UGent) İsrailli kurumlarla işbirliğini tamamen kesmesi talebiyle rektörlük binasında protesto eylemi gerçekleştirdi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, üniversitenin, İsrailli kurumların bulunduğu bütün projelerden çekilmesini talep eden göstericiler, UGent rektörlük binasının çatısında çadırlar kurdu.

Göstericiler, UGent'in, İsrailli ortaklarının bulunduğu 5 araştırma projesinden çekilmesinin yeterli olmadığını belirtti.

Diğer yandan UGent Rektörü Petra de Sutter, yaptığı açıklamada, İsrail'in Horizon Europe'tan (Ufuk Avrupa) çıkarılması gerektiğini, ancak bu kararı alma yetkisinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğunu ifade etti.

Üniversite, protestoyu kınadı ve gösteriye katılan öğrencilerin "vandallık" suçlamasıyla okuldan atılması için yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

UGent, Mayıs 2024'te insan hakları politikaları ve "çift kullanım" (dual-use) araştırmaları açısından olumsuz değerlendirilen İsrailli ortaklarla mevcut işbirliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Üniversite 28 Mart'ta bu doğrultuda, İsrailli bir ortakla işbirliğine ilişkin endişeler nedeniyle AB destekli "OSTEONET" araştırma projesinden çekildiğini duyurmuştu.

UGent Rektörü Petra de Sutter de 14 Mayıs'ta, İsrailli ortakların yer aldığı 5 tartışmalı araştırma projesinden daha çekileceklerini açıklamıştı.

Üniversite, bazı İsrailli ortakların "ciddi insan hakları ihlallerine bulaşmamış" olduğunu öne sürerek, bu kuruluşların bulunduğu 5 farklı projenin sürdürülmesini planlıyor.

Ayrıca, üniversitenin projelerden çekilme kararının uygulanmasının uzun sürdüğü ve İsrailli kuruluşların bulunduğu 3 projenin çekilme süreci tamamlanmadan sona ereceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
