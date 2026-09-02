George Clooney: Beceriksizler tarafından yönetilen ülkede yaşamak kolay değil - Son Dakika
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George Clooney: Beceriksizler tarafından yönetilen ülkede yaşamak kolay değil

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ABD'li ünlü aktör George Clooney, Venedik Film Festivali'nde ödül töreni öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Clooney, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak ülkesinin beceriksizler tarafından yönetildiğini söyledi. Kasım ayındaki ara seçimlere işaret eden Clooney, bu seçimlerin bir değerlendirme anı olacağını ifade etti.

ABD'li aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney, ülkesinin "beceriksizler" tarafından yönetildiğini söyledi.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülünü alacak Clooney, tören öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen Clooney, "Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak kolay değil." dedi.

Clooney, tarihin talihsiz bir anında olduklarına inandığını belirterek, ABD'de başka zor zamanlardan geçtiklerini ve bunun da onlardan biri olduğunu söyledi.

Clooney, ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlere işaret ederek, "Bu, kesinlikle bir değerlendirme anı olacak ve her şey yolunda giderse, daha normal bir duruma döneceğiz." diye konuştu.

83. Venedik Film Festivali, bu akşam Clooney'nin "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülü alacağı tören ve ana yarışma kategorisinde de yer alan İngiliz yönetmen Danny Boyle'un "INK" isimli filminin gösterimiyle başlayacak.

Festival, 12 Eylül'deki ödül töreniyle son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel George Clooney: Beceriksizler tarafından yönetilen ülkede yaşamak kolay değil - Son Dakika

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