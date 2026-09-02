George Clooney: Beceriksizler tarafından yönetilen ülkede yaşamak kolay değil

ABD'li aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney, ülkesinin "beceriksizler" tarafından yönetildiğini söyledi.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülünü alacak Clooney, tören öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen Clooney, "Beceriksiz insanlar tarafından yönetilen bir ülkede yaşamak kolay değil." dedi.

Clooney, tarihin talihsiz bir anında olduklarına inandığını belirterek, ABD'de başka zor zamanlardan geçtiklerini ve bunun da onlardan biri olduğunu söyledi.

Clooney, ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlere işaret ederek, "Bu, kesinlikle bir değerlendirme anı olacak ve her şey yolunda giderse, daha normal bir duruma döneceğiz." diye konuştu.

83. Venedik Film Festivali, bu akşam Clooney'nin "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan" ödülü alacağı tören ve ana yarışma kategorisinde de yer alan İngiliz yönetmen Danny Boyle'un "INK" isimli filminin gösterimiyle başlayacak.

Festival, 12 Eylül'deki ödül töreniyle son bulacak.