Georgia'da Dezenformasyon Uyarısı

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ABD'de Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, Haitili bir kişinin, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e birden fazla oy verdiklerini söylediği videonun "dezenformasyon" ve "Rus trollerinin" ürünü olduğunu söyledi.

Raffensperger, sosyal medya platformu X'te paylaşılan ve kendisini Haitili olarak tanıtan bir kişinin, Harris'e birden fazla oy verdiklerini iddia ettiği videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları içeren videodan haberdar olduklarını belirten Raffensperger, bunun bir "dezenformasyon" olduğunu söyledi.

Raffensperger, bunun 5 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi "kaos tohumları" ekmeye çalışan "yabancı" bir müdahale olabileceğine işaret ederek "Bu, muhtemelen Rus trollerinin bir ürünüdür." ifadesini kullandı.

Yetkililerle bununla mücadele etmek ve kaynağını tespit etmek için çalıştıklarını vurgulayan Raffensperger, X'in sahibi Elon Musk ve diğer sosyal medya platformlarının yöneticilerinden, videoyu kaldırmalarını istedi.

Raffensperger, "Amerikalılar olarak düşmanlarımızın bizi bölmek ve kurumlarımıza ya da birbirimize olan inancımızı zayıflatmak için yalanları kullanmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kendini Haitili olarak tanıtan bir kişinin, 6 ay önce ABD'ye geldiklerini ve vatandaşlık aldıklarını söylediği video, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kamala Harris'e birden fazla kez oy kullandıklarını öne süren "Haitili" ayrıca, tüm Haitilileri ABD'ye gelmeye çağırmıştı.