Gerasimov, Ukrayna Cephesini Denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşta görev alan Batı Askeri Grubu birliklerini teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezine ziyarette bulundu.

Ukrayna'da çatışmalara katılan gruba bağlı birlikleri denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanı Sergey Kuzovlev cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Askeri yetkililerle toplantı yapan Gerasimov, Batı Askeri Grubu birliklerinin tüm yönlerde ilerlediğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Krasny Liman kentinde çatışmaların sürdüğünü kaydeden Gerasimov, "Şehrin yüzde 85'i kontrolümüzde." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birliklere çatışmalarda elde ettikleri "başarılardan" dolayı ödüller takdim ederek, onlara bazı talimatlar verdi.