Gerçeğe aykırı bilirkişi raporu iddiası soruşturmasında 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

VAN merkezli 4 ilde bilirkişilik görevi yürüten şüphelilerin, raporları gerçeğe aykırı şekilde tarafların lehine hazırlayarak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilirkişilik yapan bazı şüphelilerin hazırladıkları raporları gerçeğe aykırı şekilde tarafların lehine düzenleyerek maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 Eylül'de Van merkezli olmak üzere İstanbul, Balıkesir ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'kurulan örgüte yardım etmek', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bilirkişi S.T. ile birlikte M.A., A.S. ve Ü.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, C.M., R.M., E.A.A., T.A., İ.D., M.K.T., C.Ç. ve E.Ş., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.