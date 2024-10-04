Gercüş'te Anız Yangınlarıyla Mücadele Başarıyla Sürüyor - Son Dakika
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Gercüş'te Anız Yangınlarıyla Mücadele Başarıyla Sürüyor

Gercüş'te anız yangınları ile mücadele sonuç vermeye başladı, çiftçiler bilinçlendi.

04.10.2024 13:16
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Batman'ın Gercüş ilçesinde anız yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, anızla mücadele çalışmalarının olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi.

Gercüş Ovası'nda geçmişte anız yangınlarının çok sık yaşandığını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz ekipler kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Anız yangınlarının toprak kalitesini düşürdüğünü ve hayvan popülasyonuna zararlı etkileri olduğunu anlattık. Broşürler dağıttık. Zaman zaman anız konusunda çiftçilere uyarı mesajı gönderildi. Müftülük ve imamlar aracılığıyla da hutbelerde anızla mücadelenin önemine değinildi. Anız yangınları ile ilgili çiftçilerimiz bilinçlendi."

Yüceköy Köyü muhtarı Hüseyin Yılmaz ise, bu sene köylerinde anız yangını yaşanmadığını belirtti.

Yılmaz, "Bu yıl sadece ormanlık alanda bir yangın oldu o da yıldırım düşmesi sonucu oldu. Bu konularda köylüyü uyarıyoruz. Anızın toprağa verdiği zararı anlatıyoruz. Bundan sonra daha duyarlı olacağız. İnşallah anız yangınları sona erecek. Anız yangını çevre kirliliğine neden oluyor, bitkilerin gelişimini olumsuz etkiliyor, canlılar ölüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gercüş'te Anız Yangınlarıyla Mücadele Başarıyla Sürüyor - Son Dakika

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