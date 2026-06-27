Gercüş'te Fıstık Aşılama Sezonu Başladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Antep ve Siirt fıstığında aşılama sezonu başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerde mesaiye başladı.

Gercüş'e bağlı köylerde üreticiler, kaliteli ve yüksek verim elde etmek amacıyla yabani fıstık (bıttım) ağaçlarını Antep ve Siirt fıstığına dönüştürmek ve mevcut ağaçların verimini artırmak için aşılama çalışması yürütüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, sıcaklar etkisini artırmadan aşılamaları tamamlamaya çalışıyor.

Bahçesinde aşılama yapan üreticilerden Edip Turğut, doğru zamanlama ve işçiliğin verim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCŞ (Batman),