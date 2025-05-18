Gercüş'te Kavun ve Karpuz Ekimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gercüş'te Kavun ve Karpuz Ekimleri Başladı

Gercüş\'te Kavun ve Karpuz Ekimleri Başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturuyor.

18.05.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Bereketli Gercüş Ovası'nda çiftçiler, bu ayın ortasından itibaren karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı.

Gercüş ilçesinin Yüceköy köyündeki üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarında yoğun mesai harcıyor.

Traktör ve sürüm ekipmanlarıyla işledikleri topraklarını ekime hazır hale getiren çiftçiler, daha sonra tohumları toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 14 yıldır çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, her gün sabah saat 4'te tarlaya gelip, saat 10'na kadar çalıştıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri kavunların çok beğenildiğini ifade eden Badakol, bu yıl 50 dönüm arazide kavun ve karpuz ekimi yaptığını belirtti.

Badakol, "Ürünlerimizi Batman'a ve çevre illere gönderiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Aynı köyde çiftçilik yapan Eyüp Çetin de ekim sırasında bir kişinin traktörü sürdüğünü diğerinin de tohumları toprağa bıraktığını dile getirdi.

Kavun tohumlarını bugün toprakla buluşturduklarını işaret eden Çetin, "Yaklaşık 2 aya kadar tarladan verim alacağız, inşallah. Yetiştirdiğimiz ürünleri hem yiyeceğiz hem de satacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Gercüş, batman, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te Kavun ve Karpuz Ekimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: Gercüş'te Kavun ve Karpuz Ekimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.