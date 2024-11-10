Gercüş'te Minibüs Traktöre Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Gercüş'te Minibüs Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

Batman Gercüş'te minibüsün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

10.11.2024 15:18
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Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.E'nin kullandığı 35 AUC 076 plakalı minibüs, Gercüş- Midyat kara yolunun Başova köyü mevkisinde M.Ş. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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