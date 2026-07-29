Geri Dönüşümden Sanat: Celal Ozan'ın Minyatür Dünyası - Son Dakika
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Geri Dönüşümden Sanat: Celal Ozan'ın Minyatür Dünyası

Geri Dönüşümden Sanat: Celal Ozan\'ın Minyatür Dünyası
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Bolu'da Celal Ozan, 150'den fazla geri dönüşüm malzemesiyle minyatür yaparak hobisini sürdürüyor.

BOLU'da Celal Ozan (71), geri dönüşüm malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapılarının minyatürlerini yapıyor. 150'den fazla minyatür yapan Ozan, hayalinin yaptığı figürleri sergilemek olduğunu söyledi.

Sandallar Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Celal Ozan, 5 yıl önce topladığı atık karton, plastik, ahşap ve inşaat malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapıların minyatürünü yapmaya başladı. 150'den fazla minyatür yapan Ozan, televizyonda gördüğü bir programdan etkilenerek böyle bir hobisinin başladığını ifade ederek, "Yaşlı bir adam gördüm televizyonda, ondan esinlendim. 'Bu adam yapar da ben niye yapamam?' dedim. Heyecanlandım, o heyecan üzerine 5-6 seneden beri devam ediyorum" dedi.

'BOŞ VAKTİMİ DEĞERLENDİRİYORUM'

Celal Ozan, boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, "Bana bir heyecan oldu, başka bir şey değil yani. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Ondan sonra işte işim, başka işlerim de var benim. Bahçe, tarla, tapan işleri. Onlardan arta kalan vaktimde burada çalışıyorum" diye konuştu.

Aynı zamanda göz tansiyonu hastalığı bulunduğunu da belirten Ozan, hobisinin hastalığına ve sıkıntılarına iyi geldiğini ifade ederek, "Gücümün yettiği kadar yapacağım. Tabii sıkıntılarım gidiyor. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Kahveye gitme kültürüm benim hiç yok. İşte burada boş vaktimde bahçede hobilerim, ahududum var. Fasulye, bilmem şu bu var. Onları işte ekiyorum, biçiyorum. Şu anda 150 taneden fazla eserim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Geri Dönüşümden Sanat: Celal Ozan'ın Minyatür Dünyası - Son Dakika

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