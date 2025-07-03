Geri Dönüşümle Sanat: Yıldızlı Gece

İstanbul'da Vedide Baha Pars Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Karani Duzcu, iki yıl boyunca biriktirdiği plastik kapaklarla ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosunu yeniden yorumladı.

Plastik atık malzemelerin doğada kaybolmadığını göstermek ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek isteyen öğretmen Duzcu, iki yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 35 bin kapaktan duvar üzerine tablo yapmak istedi.

Kapakları ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştüren Duzcu'nun 5 metre genişliğindeki ve 3 metre uzunluğundaki çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karani Duzcu, hem sanat hem çevre duyarlılığı açısından dikkati çeken projenin ortaya çıkış sürecine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kapakla yapmak için en uygun resimlerden birisiydi"

Sıfır Atık Projesi'nden ilhamla yola çıktıklarını belirten Duzcu, "Çocuklara geri dönüşümün önemini kavratmaya çalıştık. Burada da biz sanatsal unsur kullanarak daha çok dikkat çekmeye çalıştık. Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si zaten konularımızda ve derslerimizde vardı. Çocukların aşina olduğu bir renk, popüler bir sanat eseri. Ayrıca, kapakla yapmak için de en uygun resimlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.

Duzcu, öğrencilerin ve velilerin projeye desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Tabii ki en başta velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz çünkü tek başına yapılacak bir iş değil. Bütün öğrencilerimizin ve velilerimizin bu konuda çok büyük katkıları oldu." diye konuştu.

Kapak biriktirme sürecinin yaklaşık iki yıla yayıldığını, uygulama sürecinin de 1 ay gibi bir sürede gerçekleştirildiğini vurgulayan Duzcu, hem sanatsal hem de çevresel yönü olan çalışmanın mesajlar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' resmini kullanarak geri dönüşümü ve plastik atık malzemelerin doğada kaybolmadığını göstermek için bu işi yaptık. Çok güzel olumlu tepkiler aldık. Bunun üzerine artık daha iyisini, daha büyüğünü yeni projelerde yapacağız."

Karani Duzcu, öğrencilerin projeyi yürütürken çok heyecanlı olduklarına değinerek, "Onlar bizden daha çok heyecanlı. Başta büyüklüğünü kavrayamadılar. Küçük olacağını zannettiler. O heyecanları tabii ki işe de yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Arjantin'de böyle bir çalışma gördüğünü ve bunu öğrencileriyle uygulamak istediğini aktaran Duzcu, "Arjantin'de plastik kapaklarla ilgili bir proje yapılmıştı ama onların yaptıkları daha küçük işlerdi. Biz bunu ne kadar büyük yapabiliriz diye bir adım ileri götürdük. Oradan esinlenerek bu işi yaptık." bilgisini paylaştı.

Duzcu, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileriyle yeni projelere devam edeceklerinin altını çizdi.

"Yıldızlı Gece" tablosu hakkında

Hollandalı post empresyonist ressam Vincent van Gogh tarafından 1889'da yapılmış yağlı boya tablosu, "Yıldızlı Gece" adıyla tanınıyor.

Van Gogh'un bu eserinde, Saint-Remy-de-Provence'taki sanatoryumda kaldığı dönemde, odasının doğuya bakan penceresinden gördüğü manzarayı gün doğumundan hemen önceki haliyle resmettiği biliniyor.

"Yıldızlı Gece", 1941'den bu yana New York'taki Museum of Modern Art (MoMA) kalıcı koleksiyonunda yer alıyor.

Van Gogh'un en ünlü eserlerinden biri olan tablo, aynı zamanda Batı kültürünün en tanınmış sanat eserleri arasında bulunuyor.