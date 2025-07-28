Germencik Başsavcısı Göreve Başladı

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İbrahim Ethem Özcan görevine başladı.
Diyarbakır'da cumhuriyet savcılığı görevindeyken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Germencik'e cumhuriyet başsavcısı olarak atanan Özcan, adliyedeki hakim, savcı ve personelle tanıştı.
Özcan'ın hakim olan eşi Ayşe Zeynep Özcan da aynı adliyede görevine başladı.
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