Germencik Belediye Başkanı Zencirci: "Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelerimizi Yalnız Bırakmıyoruz"

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. GESA ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek hem erzak kolilerini teslim ediyor hem de diğer taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor" dedi.

Başkan Zencirci, sosyal incelemeleri tamamlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl içinde düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımına ramazan ayı öncesinde de devam ettiklerini, tüm mahallelerde dağıtımların sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri tarafından ilçenin 36 mahallesinde ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşların hanelerini ziyaret ederek ramazan kolileri ulaştırılıyor.

"Tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ramazan ayı diliyorum"

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak halkın özellikle sosyal ve ekonomik anlamda her zaman yanında olduklarını ve hiçbir aksamaya izin vermeden hizmet ve çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zencirci, sürekli sahada olduklarını kaydetti. Zencirci, "Halkımızın sosyal ve ekonomik alanda da yanında oluyor, sosyal belediyecilik ilkemiz gereğince hizmet ve faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Yıl boyu rutin bir şekilde ilerleyen gıda yardımı konusunda da aynı istikrarla devam ediyor, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. GESA ekiplerimiz ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek hem erzak kolilerini teslim ediyor hem de diğer taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor. Tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ramazan ayı diliyorum. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.