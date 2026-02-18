Germencik Belediye Başkanı Zencirci: "Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelerimizi Yalnız Bırakmıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Germencik Belediye Başkanı Zencirci: "Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelerimizi Yalnız Bırakmıyoruz"

18.02.2026 15:30  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. GESA ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek hem erzak kolilerini teslim ediyor hem de diğer taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor" dedi.

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. GESA ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek hem erzak kolilerini teslim ediyor hem de diğer taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor" dedi.

Başkan Zencirci, sosyal incelemeleri tamamlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl içinde düzenli olarak gerçekleştirilen gıda yardımına ramazan ayı öncesinde de devam ettiklerini, tüm mahallelerde dağıtımların sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleri tarafından ilçenin 36 mahallesinde ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşların hanelerini ziyaret ederek ramazan kolileri ulaştırılıyor.

"Tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ramazan ayı diliyorum"

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak halkın özellikle sosyal ve ekonomik anlamda her zaman yanında olduklarını ve hiçbir aksamaya izin vermeden hizmet ve çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zencirci, sürekli sahada olduklarını kaydetti. Zencirci, "Halkımızın sosyal ve ekonomik alanda da yanında oluyor, sosyal belediyecilik ilkemiz gereğince hizmet ve faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Yıl boyu rutin bir şekilde ilerleyen gıda yardımı konusunda da aynı istikrarla devam ediyor, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. GESA ekiplerimiz ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek hem erzak kolilerini teslim ediyor hem de diğer taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor. Tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ramazan ayı diliyorum. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Burak Zencirci, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Zencirci: 'Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelerimizi Yalnız Bırakmıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:42:39. #7.11#
SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Zencirci: "Ramazan Ayı Öncesi İhtiyaç Sahibi Ailelerimizi Yalnız Bırakmıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.