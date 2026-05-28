Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Bayramda Görev Başındaki Emekçilere İkramiye Müjdesi

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı boyunca çalışan personele teşekkür ederek bayram mesaileri ile geçmiş dönemden kalan tüm ikramiye alacaklarının ilk maaş gününde eksiksiz olarak hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Başkan Zencirci, bayram mesaisi yapan belediye çalışanlarına yönelik yayınladığı mesajda, personelin bayram mesailerinin yanı sıra geçmiş dönemden kalan tüm ikramiye alacaklarının da ilk maaş ödemesiyle birlikte hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Zencirci mesajında, şunları kaydetti:

"Öncelikle tüm mesai arkadaşlarımın ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram demeden, tatil gözetmeden vatandaşlarımız için görevlerinin başında olan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Germencik'te hizmetin aksamaması adına ortaya koyduğunuz emek ve fedakarlık çok kıymetlidir. Bu vesileyle, bayram süresince görev yapan tüm emekçi kardeşlerimizin bayram mesailerinin ve geçmiş dönemlere ait ikramiye ödemelerinin tamamının ilk maaş gününde hesaplara yatırılacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. İyi ki varsınız."