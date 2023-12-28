Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için lokma hayrı düzenledi

Germencik Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'ndeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için lokma hayrı düzenledi.

Germencik Kent Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına çok sayıda vatandaş katıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaptığı açıklamada, şehit askerlere rahmet dileyerek, "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin." ifadelerini kullandı.