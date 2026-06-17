Germencik Belediyesi, Temizlik Personelinin İkramiye ve Alacak Ödemelerini Yaptı

(AYDIN)- Germencik Belediyesi, Kurban Bayramı süresince görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik ikramiye ve geçmiş dönem fazla mesai alacaklarının ödemesini yaptı.

Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin Kurban Bayramı süresince görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilere yönelik verdiği ikramiye sözü yerine getirildi. Bu kapsamda Belediye, bayram boyunca sahada bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin hem geçmiş mesai ücreti alacaklarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdı. Öte yandan, ödemelerin, geçmişte fazla mesai ücreti ve ikramiye alacakları bulunan tüm işçilere yönelik uygulanacağı ifade edildi.

"ALIN TERİ ÖNCELİĞİMİZ"

Personele bayram boyunca gösterdikleri çalışma gayreti dolayısıyla teşekkür eden Başkan Zencirci, tüm işçilerin geriye dönük haklarını en kısa sürede alacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Germencik Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ilk ve öncelikli amacımız her zaman çalışanlarımızın maaşlarının gününde ve eksiksiz yatırılmasıydı. Yönetim kadromuzun da bu nihai amaç uğruna özverili çalışmalarıyla emekçilerimizin alın terinin karşılığını vaktinde ve eksiksiz almasını sağladık. Bu bir lütuf ya da iyilik değil, boynumuzun borcudur. Fedakarlıkla çalışan personelimizin hakları bize emanet. İlk etapta Kurban Bayramı'nda sahada görevli Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı işçilerimizin Bayram ikramiyeleri ve geriye dönük ilave alacaklarını ilk maaşlarıyla ödeyeceğimizi açıklamış ve söz vermiştik. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Tekrardan hepsine emekleri için ben teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de diğer müdürlüklerimizde geçmişe dönük ilave alacakları olan tüm işçilerimizin tüm sosyal ve mali haklarını planlama çerçevesinde ödeyeceğiz. Bunu da buradan duyurmak istiyorum."