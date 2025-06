Germencik'te Gençler İçin Yeni Basketbol Sahası Açıldı

(AYDIN) - Germencik Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Parkı ve Düğün Salonu yanında bulunan basketbol sahasını yenileyerek, gençlerin hizmetine sundu. Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için atılan her adıma, her iş birliğine, her desteğe varız ve talibiz. Tabii bu bir başlangıç. Gençlerimiz için daha çok yapacak hizmet ve projelerimiz var" dedi.

Germencik Belediyesi, EnerjiSA iş birliğiyle 19 Mayıs Gençlik Parkı ve Düğün Salonu yanında bulunan basketbol sahasını yenileyerek çok amaçlı, modern bir basketbol sahasına dönüştürdü. Öğrencilerin talebi üzerine geçen aylarda basketbol sahası yapımı için söz veren Zencirci, açılış konuşmasında, "Söz verdiğimiz gibi gençlerimiz istedi biz de yaptık" diye konuştu.

Açılış törenine eski milli basketbolcu Necati Güler, milli basketbolcu Muratcan Güler, EnerjiSA Proje Müdürü Mustafa Saltoğlu katıldı. Milli basketbolcu Muratcan Güler, tüm çocuklara imzalı basketbol topu hediye etti. Basketbol gösteri ekibi de akrobatik şovlarıyla açılışa renk kattı.

Açılışta konuşan Zencirci, şunları söyledi:

"Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk, onlar için hizmet ve yatırımlarımızı daha da artıracağız. Bugün burada bizler konuşmayacağız; Germencik'in şanslı çocukları konuşacak bundan böyle. Onlar isteyecek biz yapacağız. Bugün burada EnerjiSA Proje Müdürümüz Sayın Mustafa Saltoğlu, kıymetli emekli milli basketbolcu büyüğümüz Sayın Necati Güler, milli basketbolcu değerli dostum Sayın Muratcan Güler'in katkıları ve iş birliğiyle çok güzel bir tesisi gençlerimize kazandırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için atılan her adıma, her iş birliğine, her desteğe varız ve talibiz. Sağ olsunlar, Germencik Belediyesi ve EnerjiSA iş birliğiyle böyle bir çalışmaya imza attık. Tabii bu bir başlangıç. Gençlerimiz için daha çok yapacak hizmet ve projelerimiz var. Emeği geçen başta EnerjiSA ailesi nezdinde Proje Müdürü Sayın Mustafa Saltoğlu'na, milli basketbolcumuz Muratcan Güler'e, emekli milli basketbolcu Sayın Necati Güler'e ayrıca heyecan ve keyif dolu performanslarıyla çocuk ve gençlerimize teşvik olan basketbol gösteri ekibine sonsuz teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun."