Germencik\'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sezer Azman (27), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Balatcık Mahallesi'nde meydana geldi. Balatcık Mahallesi'nden Ortaklar Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. idaresindeki 09 ABE 292 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sezer Azman'ın kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Azman, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Azman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Azman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.