Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir elektrik firmasında çalışan Serdar Bozkurt (21), 4 Kasım'da Ortaklar Mahallesi'nde trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada akıma kapılarak ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serdar Bozkurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çine ilçesinde yaşayan Bozkurt'un cenazesi, cenaze namazının ardından Bahçearası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.