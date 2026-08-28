Gerze'de Eğitim Hazırlıkları Toplantısı
Kaymakam Büyüker başkanlığında 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi.
Gerze ilçesinde, Kaymakam Yıldız Büyüker başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelinde yürütülecek çalışmalar ile alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıda ayrıca eğitim kalitesinin ve öğrenci başarısının artırılmasına yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.
Kaymakam Büyüker, toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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