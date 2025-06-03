Gerze\'de Otomobil-Motosiklet Kazası

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 55 AJJ 780 plakalı otomobil, Gerze-Sinop kara yolu Bedre mevkisinde A.D'nin kullandığı 57 ACD 562 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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