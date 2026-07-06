Gerze'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika
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Gerze'de yaz Kur'an kursları başladı

Gerze\'de yaz Kur\'an kursları başladı
06.07.2026 14:46
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Sinop Gerze'de 2026 yaz Kur'an kursları, Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Müftü Aktaş, kursların 14 Ağustos'a kadar süreceğini ve çocukların dini, ahlaki gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Sinop'un Gerze ilçesinde 2026 yılı yaz Kur'an kursları, düzenlenen programla başladı.

İlçe Müftülüğünce Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Açılışa katılan çocuklara balon dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu.

Programa ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve manevi gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi.

Aktaş, kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Hz. Peygamber'in hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlakın öğretileceğini belirterek, "Camilerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli bir kurs dönemi diliyorum." dedi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, kursların gezi, piknik, sportif ve kültürel etkinliklerle destekleneceği, yaz Kur'an kurslarının 14 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA

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