GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferleri iptal etti

GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Kabatepe'den 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan 11.00 ve 15.00'te sefer yapılacak; diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da 11.00 ve 15.00'te seferlerin yapılacağı, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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