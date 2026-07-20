GETAT Polikliniği 5 Yılda 10 Bin Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika
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GETAT Polikliniği 5 Yılda 10 Bin Hastaya Hizmet Verdi

GETAT Polikliniği 5 Yılda 10 Bin Hastaya Hizmet Verdi
20.07.2026 10:39
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Batman'daki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp polikliniği, 5 yılda 10 bin hastaya hizmet sağladı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniği, 5 yılda 10 bin hastaya hizmet verdi.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla 2021'de kurulan GETAT polikliniği, 2 doktor ve 2 hemşire olmak üzere 4 personelle hastalara hizmet veriyor.

Kupa tedavisi (hacamat), ozon tedavisi, sülük tedavisi, hipnoz, fitoterapi ve akupunktur yöntemleri kullanılarak hastalara tedavi hizmeti sunulan poliklinikte günde yaklaşık 30 hastaya bakılıyor.

GETAT polikliniğinde görevli doktor Ömer Faruk Dursun, AA muhabirine, poliklinik ilk açıldığında kupa, ozon ve sülük tedavisi hizmeti verdiğini söyledi.

Poliklinikte hipnoz, fitoterapi ve akupunktur hizmeti verildiğini anlatan Dursun, "2021'den bu yana 10 bin hastaya burada hizmet verdik. Başvurularımız da gayet güzel bir şekilde devam ediyor. 4 personelle hizmet veriyoruz. Her bir doktorun günlük yaklaşık 15 muayenesi oluyor. Polikliniğimizde günde 30 hastaya hizmet veriyoruz." dedi.

Polikliniğe müracaat eden kişilerin farklı hastalıklarla kendilerine geldiğini ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

"Hastaların bize başvurması şikayete göre, hastalığa göre değişiklik gösterebiliyor. Hastalığa göre vermiş olduğumuz hizmet süresi de değişiyor. Örneğin migren hastaları için yaklaşık 10 seans ihtiyacımız oluyor. Daha kronik rahatsızlıkların uygulama süresi biraz daha uzuyor. Daha hızlı gelişmiş, daha yeni başlangıçlı hastalıkları birkaç seansta güzel sonuçlarla uğurluyoruz."

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sevgi Yıldırım Uğurlu ise geleneksel tıbbın modern tıp yöntemlerine alternatif olmadığını belirtti.

Hastaların genellikle kas ağrıları, barsak sendromu, sindirim sistemi bozuklukları gibi şikayetlerle geldiklerini anlatan Uğurlu, "Hastalıkları öncelikle mutlaka kan tetkikleriyle değerlendiriyoruz. Hastaların kanlarını alıp bütün vitamin eksikliklerini, vitamin mineral eksikliklerini, bütüncül şekilde bütün hormonlarını, tüm vücudun genel iyilik halini sağlayacak şekilde kan tetkiklerini değerlendiriyoruz. Sonrasında uygun yöntemlerle modern tıpla beraber gerekirse fitoterapi, hacamat veya hipnozla hasta için hangi yöntem uygunsa o yöntemle beraber hastaya tedavisini düzenlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GETAT Polikliniği 5 Yılda 10 Bin Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika

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