Gevrekli Kadın Girişimciler Derneği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gevrekli Kadın Girişimciler Derneği Açıldı

Gevrekli Kadın Girişimciler Derneği Açıldı

Seydişehir'de Gevrekli Kadın Girişimcileri Derneği açıldı, destek çağrısı yapıldı.

09.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de Gevrekli Kadın Girişimcileri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği açılışı yapıldı.

Gevrekli Mahallesi'nde belediye ve muhtarlığın katkılarıyla kurulan satış noktasının açılışına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti başkanları, STK başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin kurulmasında destek olan herkese ve Gevreklili kadınlara teşekkür etti.

Bakkal, "Sizlerden de isteğimiz derneğin desteklenmesi, büyümesi ve derneğin Gevrekli'nin önemli bir yüzü olması. Bu noktada Kaymakamlık olarak her türlü desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Derneğin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." dedi.

Muhtar Ahmet Tozlu da kadın kooperatifinin kurulması hem mahallenin hem de ilçenin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını artıracaklarını belirtti.

Daha sonra derneğin açılışı gerçekleştirildi.

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş türkülerle anıldı

Seydişehir Belediyesi Türk Halk Müziğinin büyük üstadı Neşet Ertaş için anma programı düzenlendi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezin'de düzenlenen anma gecesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Adem Kazan sahne aldı.

Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.

Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından sanatçı Adem Kazan büyük halk ozanının "Bir anadan dünyaya gelen yolcu", "Yazımı kışa çevirdin", "Neredesin sen" gibi birbirinden güzel eserlerini seslendirerek anma gecesine katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programın sonunda konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla öz kültürümüze sahip çıkıyor bu kültürü yaşatıyoruz. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi, sanatçı Adem Kazan'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Etkinlikler, Seydişehir, Gevrekli, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gevrekli Kadın Girişimciler Derneği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gevrekli Kadın Girişimciler Derneği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.