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Geyik Barajı'nda su kirliliği tehdidi - Son Dakika
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Geyik Barajı'nda su kirliliği tehdidi

Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyunun büyük bölümünün karşılandığı Geyik Barajı, yaz aylarında suyun tamamen bitmesi nedeniyle kapatılmıştı. Son yağışlar ile yüzde 38'ler seviyesine ulaşan baraj suyu, bu defa kirlilik tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Barajın su seviyesinin dip savak seviyesinin de altına inmesi nedeniyle baraj içinde var olan ve tabanda bulunan çöpler yağışlar ile birlikte su yüzüne çıktı. Bodrum ilçesine su akışının yapılabilmesi için su yüzeyindeki rüsubatın temizlenmesi gerektiği açıklandı.

Geyik Barajı\'nda su kirliliği tehdidi
28.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 21:09
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Bodrum'un içme suyunun karşılandığı Geyik Barajı'nda kirlilik

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyunun büyük bölümünün karşılandığı Milas Geyik Barajı, yaz aylarında suyun tamamen bitmesi nedeniyle kapatılmıştı. Son yağışlar ile yüzde 38'ler seviyesine ulaşan baraj suyu, bu defa kirlilik tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

1998 yılında inşaatı tamamlanan Milas Geyik Barajı 35 yıl sonra ilk defa su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle 12 Ekim 2023 tarihinde kapatıldı. Bodrum'un içme ve kullanma suyunun büyük bir bölümünün sağlandığı Geyik Barajındaki su seviyesi son yağışlardan sonra tekrar yükselmeye başladı. Yüzde 38 doluluk oranına ulaşan Geyik Barajından Bodrum ilçesine henüz su akışı yapılmıyor. Barajın su seviyesinin dip savak seviyesinin de altına inmesi nedeniyle baraj içinde var olan ve tabanda bulunan çöpler yağışlar ile birlikte su yüzüne çıktı. Bodrum ilçesine su akışının yapılabilmesi için su yüzeyindeki rüsubatın temizlenmesi gerektiği açıklandı.

"Şu an için baraj gölü içerisindeki su kalitesi içme suyu kalitesi standartlarından oldukça uzak"

MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, baraj suyunun bu hali ile içme ve kullanıma verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan kaynakların en önemlisi olan Geyik Barajındayız. Geyik Barajı yaklaşık 40 milyon metreküplük bir hacme sahip. Geçtiğimiz aylarda kuraklık nedeniyle baraj gölü tamamen kurumuştu. Düşen yağışlar ile beraber su seviyesi şu an için yüzde 38'lere erişmiş durumda. Ancak su seviyesinin artmış olmasına rağmen Bodrum'a su temini halen gerçekleştirilmiyor. Düşen yağışlar ile baraj gölündeki rüsubatın ve kirleticilerin göl yüzeyini doldurmuş olması nedeniyle şu an için baraj gölü içerisindeki su kalitesi, içme suyu kalitesi standartlarından oldukça uzak. Su alma ağzının üzeri tamamen balçıkla kapatılmış durumda. Temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrası umarım Bodrum'a içme suyu temini bu barajdan da gerçekleştirilebilecek. Sadece Geyik Barajı değil, Mumcular Barajı, Akgedik Barajı ve yeraltı su kaynaklarının da etkin bir şekilde değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönem yaz aylarında meydana gelmesi muhtemel kuraklık etkileri ile başa çıkılması için su kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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