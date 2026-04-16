Geyve'de Altyapı Yenilendi ve Turizm Sokağı Açıldı - Son Dakika
Geyve'de Altyapı Yenilendi ve Turizm Sokağı Açıldı

Geyve\'de Altyapı Yenilendi ve Turizm Sokağı Açıldı
16.04.2026 20:21
Geyve'de toprak kaymalarından etkilenen su hattı yenilendi; Turizm Sokağı kültürel etkinlikler sunuyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan toprak kaymaları nedeniyle zarar gören altyapı isale hattı yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, meydana gelen heyelanlarda zarar gören hattın yenilenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, kaynaktan elde edilen kaliteli içme suyunun Epçeler ve Akkaya mahallelerinin depolarına ulaştıran 1300 metrelik hattın yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmayla 200 hanenin suyu güvence altına alındığı ve su kaynaklarını geleceğe taşımak için yatırımların devam edeceği kaydedildi.

Turizm Sokağı açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında "Turizm Sokağı" açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Bulvarı'nda açılan sokakta kentin yerel kültürel zenginliğini, geleneksel değerlerini, lezzetlerini ve tarihi mirasını yansıtan 20 stant kuruluğu belirtildi.

Kentin turizm potansiyelini ekiplerce yerli ve yabancı turistlere gösterimlerle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, ziyaretçilere kentin coğrafi işaretli lezzeti kabak tatlısı ve dartılı keşkek ikramları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kentin yeşili, mavisi ve doğasıyla bölgenin turizm alanında oldukça önemli konumda yer aldığını bildirdi.

Tüm paydaşlarla potansiyeli ortaya çıkarmak ve geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Şirin, "Turizm Sokağı da bu çalışmalarımızın parçası olarak bugün burada ziyaretçileri ağırlıyor. İnşallah gerçekleştireceğimiz etkinliklerle şehrimizi turizmin merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geyve'de Altyapı Yenilendi ve Turizm Sokağı Açıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor
Sivas’ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti Şırnak'ta inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu

19:45
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
19:27
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
19:14
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
SON DAKİKA: Geyve'de Altyapı Yenilendi ve Turizm Sokağı Açıldı - Son Dakika
