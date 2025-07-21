Geyve\'de Orman Yangını: 12 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

BAKAN KURUM: 12 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIK VE AĞIR HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" dedi.