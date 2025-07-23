Geyve'de Orman Yangını Büyüyor

1) SAKARYA GEYVE'DE ORMAN YANGINI BÜYÜYOR; YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (6)

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ve bugün sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Sakarya Bilecik sınırında yeniden canlandı. Alevler, söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Geyve'nin Bayat Mahallesi ile Osmaneli'nin Ciciler köyü sınırında başlayan, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Osmaneli içmeler mevkisine doğru hızla ilerleyen yangın, büyüyor. Yerleşim yerlerinin diplerine kadar gelen yangın evleri tehdit ediyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Öte yandan, Sakarya- Bilecik sınırında bulunan İçmeler mevkisindeki yangın söndürme ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin arasında kalan ekip son anda kurtuldu.

PAMUKOVA- OSMANELİ D650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Pamukova- Osmaneli D650 karayolu, bölgede çıkan yangın nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması ve yetkililerin yönlendirmelerini dikkate alması gerektiği belirtildi.