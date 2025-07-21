Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Geyve\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
21.07.2025 23:46
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını Bilecik'e sıçradı. Ekipler ve yerel halk yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

"Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin Büyükyenice'ye ulaşması engellendi"

Alevlerin yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri anons yaparak Büyükyenice köyünün boşaltılmasını istedi.

Bölge sakinleri, bir yandan eşyasını traktörlerle taşırken diğer yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yükledi.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini, traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürdü.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin Büyükyenice'ye ulaşması engellendi.

Bir tilkinin alevlerden kaçtığı görüldü

Mekece- Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometreleri yangın nedeniyle Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Mekece yönüne ulaşım, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaya başlandı.

Köyün yakınlarına ulaşan yangında alevlerden kaçan bir tilki de görüntüye yansıdı. Ormanlık alandan çıkan tilki, koşarak alevlerin olmadığı bölgeye doğru gitti.

"Sahada sabaha kadar da çalışacağız"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangının devam ettiği bölgedeki Kazancı köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Sözer, yetkililerden bilgi aldıktan sonra AA muhabirine, büyük bir yangınla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Kızılöz köyünün dün boşaltıldığını, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alana nakledildiğini hatırlatan Sözer, bu sabah saatlerinde yangının rüzgarın da şiddetiyle genişlediğini kaydetti.

Sözer, gün içinde yangının Büyükyenice köyünü etkisi altına aldığını, ekipleri bu bölgeye yönlendirdiklerini dile getirerek, "Yangın sıçrama yapmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle Kazancı ve Borcak köylerinin üst kesimlerine kadar geldi. Bunun üzerine bu iki köyü de boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü (Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak) boşalttık. Hem havadan hem de karadan tüm ekiplerimizle sahada gece gündüz var gücümüzle çalıştık." ifadesini kullandı.

"Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık"

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verdiğini ancak ekiplerin sahada sabaha kadar müdahaleye devam edeceğini vurgulayan Sözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner. Dindiği zaman ekiplerimizle kontrol altına ve söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an enerjisini düşürdük ama bu 'kontrol altına aldık' anlamına gelmez. Tedbirlerimiz var, sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Ben yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Şükürler olsun ki 4 köyümüzü boşalttık ama bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da bir kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Sahada sabaha kadar da çalışacağız."

Sözer, sahada müthiş bir dayanışmanın olduğunu vurgulayarak, "Aziz Bilecikli hemşehrilerimizle gurur duyduk. Traktörünü, su tankerini alan 'ne yapabiliriz?' dediler. Onlar da bize çok destek verdiler, var olsunlar. İş birliği, bu dayanışma yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bilecik'in bu yıl 2. büyük yangını yaşadığını hatırlatan Sözer, "Bilecik tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık ama tek sevindirici tarafı can kaybımız yok." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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