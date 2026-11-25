Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, "Bizim uzaya ilişkin koymuş olduğumuz hedefleri kimsenin iznine tabi olmaksızın, belirlediğimiz takvimler doğrultusunda planladığımız şekilde icra edebilmemiz için uzaya erişimimizin bağımsız olması gerekiyor" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından düzenlenen 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' programına; Amasya Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı konuk oldu. 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ayrıca SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gezeravcı, programda uzay deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Uzaya gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarı hikayeleri olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Yeter ki bakmayı, görmeyi bilelim. Yeter ki art niyetli yaklaşımların farkındalığıyla özünüzdeki o özgüvene kimsenin el sürmesine, yaftalamasına müsaade etmeyin" dedi.

'HEDEF 2027'DE AY'A ULAŞMAK'

Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden biri olan Ay Araştırma Programı hakkında bilgi veren Tuğgeneral Gezeravcı, şunları söyledi:

"Biz çok yakın bir tarihte, 2027 yılının ikinci çeyreğinde Ay'a ulaşma noktasına bir hedef koymuş durumdayız. Bu, programımızın bittiği tarihten bu yana devam eden bir hazırlık sürecini içeriyor. İki kademeli bir hedef grubu bu. Birinci kademede; kendi etrafında ve Dünya'nın etrafında dönüşüne devam eden Ay üzerine, Dünya'dan sağlıklı bir fırlatma ve doğru bir seyrüseferle tespit ettiğimiz spesifik bir noktaya sert iniş planlıyoruz. Hemen ardından icra edilecek ikinci görevde ise daha bu birinci görevin bitmesini beklemeden hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz bilimsel bir objeyi, roverımızı (uzay keşif aracı), Ay'ın yüzeyine bu kez yumuşak iniş gerçekleştirerek ulaştıracağız. Şu söylediğim faaliyeti, bu hedefi bugüne kadar dünyada yapabilmiş sadece beş ülke var. Biz altıncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. Koymuş olduğumuz hedef gidip Ay'ın etrafında sadece bir tur atıp geri gelmek olsaydı, projenin gelmiş olduğu safha itibarıyla biz bunu bugün gerçekleştirebilecek noktaya erişmiş durumdayız. İnterneti taradığınızda vermiş olduğum sayısal değerler açısından farklı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Bu, Ay'ın etrafında yörüngeye girme teşebbüsü değil, Ay'ın etrafında gidip bir uçuş gerçekleştirip geri gelmek değil. Ay yüzeyine ulaşmakla ilgili hedeften bahsediyorum. Bu şekilde söylediğim diğer kavramları dahil ederseniz önünüzde dokuz ve daha ötesinde farklı sayılarla karşılaşabilirsiniz. Bunu 1966'dan bugüne kadar yapabilen sadece beş ülke var. Biz bu beş ülkenin arkasından altıncı ülke olma noktasında bir hedef güderek Milli Uzay Programı'nın içerisine bunu yerleştirmiş durumdayız."

'UZAYA ERİŞİMİMİZİN BAĞIMSIZ OLMASI GEREKİYOR'

Türkiye'nin her alanda bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülke olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Bugün insanoğlunun uzaya erişiminde karşısındaki en büyük engel, işin başladığı noktadır. 'Uzaya hemen bir fırlatma istiyorum' dediğinizde minimum iki, iki buçuk yıl sıra bekliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti; havada, karada, denizde bağımsızlığı, koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülke. Bu artık uzay vatanı için de geçerli. Bizim uzaya ilişkin koymuş olduğumuz hedefleri kimsenin iznine tabi olmaksızın, belirlediğimiz takvimler doğrultusunda planladığımız şekilde icra edebilmemiz için uzaya erişimimizin bağımsız olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.