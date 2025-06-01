Gezi Anmasında Gözaltılar ve Sıkı Yönetim Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gezi Anmasında Gözaltılar ve Sıkı Yönetim Uygulamaları

Haberin Videosunu İzleyin
01.06.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gezi Anmasında Gözaltılar ve Sıkı Yönetim Uygulamaları
Haber Videosu

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Beyoğlu'nda yapılan anmada 94 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Gezi Parkı eylemlerinin 12 yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak'ta yapılan anmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan 94 kişiden 82'si emniyetten serbest bırakıldı, 12 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarındaki kısıtlama ise 16 saat sonra kaldırıldı.

2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda iş makinelerinin ağaçları sökmeye başlaması üzerine başlayan ve Türkiye genelinde devam eden eylemlerin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak'ta bir anma düzenlendi. Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine buluşan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar "Karanlık Gider, Gezi Kalır" pankartı açtı. "Her yer Taksim, her yer direniş", "Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük" sloganları atıldı.

Beyoğlu'nda sokaklar vatandaşlara kapatıldı

Anma öncesinde İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların tamamına yakını kapatıldı. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında İstanbul Valiliği kararıyla ulaşım kısıtlamasına gidildi. Anmada ortak açıklamayı okuyan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Taksim çevresinde uygulanan ve "sıkıyönetim"i, "olağanüstü hal"i anımsatan ablukaya dikkat çekti.

Dağılımda gözaltılar başladı

Ortak açıklama sırasında Gezi eylemlerinde polisin gaz fişeği ile ölen Berkin Elvan başta olmak üzere Gezi'de ölenler anıldı. O sırada bazı katılımcılar "Katil devlet hesap verecek" şeklinde slogan attı. Polis de bu sloganın atılmaması yönünde anons yaptı. Bir süre sonra açıklama bitti ve dağılım başladı. Bu sırada harekete geçen polis Mis Sokak ve Tarlabaşı çevresinde anmaya katılan bazı grupları ablukaya aldı. Gözaltılar başladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi gözaltına alınanların sayısının gecenin ilerleyen saatlerinde 94'e yükseldiğini açıkladı. ÇHD, bunlardan 82'sinin emniyetten serbest bırakıldığını, 12 kişinin ise öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Öte yandan Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla dün 15.00 sıralarında kapatılan Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Füniküler hattının yaklaşık 16 saat sonra işletmeye açıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kısıtlama, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Şişhane, Beyoğlu, Güncel, Taksim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Anmasında Gözaltılar ve Sıkı Yönetim Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

13:39
Fenerbahçe’den Amara Diouf bombası Genç yıldız İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gezi Anmasında Gözaltılar ve Sıkı Yönetim Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.