Gezi Direnişi'nde 13. Yıl Yürüyüşü

31.05.2026 21:04
TKP, Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümünde Beşiktaş’ta yürüyüş düzenledi. Ahmet Dincel açıklamalarda bulundu.

(İSTANBUL) Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümünde Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Beşiktaş Meydanı'nda kürsü kurulurken; TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, "Sahte hesaplaşmalardan kurtulmalıyız" dedi.

13 yıl önce Taksim'den başlayarak tüm ülkeye yayılan Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla İstanbul'da bugün Abbasağa Parkı'ndan Beşiktaş Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. "Bu halk zorbalara boyun eğmez" pankartı açılan "AKP defol bu memleket bizim", "Sermaye defol bu memleket bizim", "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet" sloganları atılan yürüyüşten sonra Beşiktaş Meydanı'nda kurulan sahnede sanatçı Orhan Aydın, Nazım Hikmet'ten şiirler okudu. Koroyla direniş şarkıları seslendirildi.

"EMEKÇİLERİN AKP'YE TOKADIDIR"

TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel burada yaptığı konuşmada Gezi ya da diğer adıyla Haziran direnişinin AKP'ye, baskıya, laikliğe saldırılara ve yoksulluğa karşı bir direniş olduğunu dile getirdi. "Önce AKP'ye, iktidarlarında yaratmaya çalıştıkları ülkeye, baskıya karşı bir direnişti" diyen Dincel, "Taksim bu şehrin hafızasında işçilerle, milyonlarcasının meydanını doldurduğu işçilerle anılır. AKP'nin bu hafızayı yok etmesine, "keyfim ne isterse yaparım" demesine İstanbul'un emekçileri sert bir tokat çarptı" ifadelerini kullandı.

AKP'nin laikliğe olanca kuvvetiyle saldırdığını belirten Dincel "Memleketimiz ne mutlu ki biz laikliği sokakta bulmadık, iki tane cemaat artığına verecek halimiz yok dedi" diye konuştu.

Gezi'nin aynı zamanda yoksulların, emekçilerin kentine sahip çıkarken bu yağma düzenine de başkaldırması olduğunu söyleyen Dincel, Haziran Direnişi'nde halkın "Burası sizin patronlara ucuz işgücü için yağma izni verebileceğiniz bir memleket değil" dediğini aktardı. Dinçel, "Dedik ki İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın en güzel yerlerini alıp patronlara peşkeş çekemezsiniz. Dedik ki biz halkız, sizi de öyle kuzu gibi izlemeyiz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: ANKA

