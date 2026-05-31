Gezi Direnişi'nin 13. Yılına Mesajlar

31.05.2026 12:33
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Gezi Direnişi'nin önemini vurguladı ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Hatimoğulları, Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Bakırhan da Gezi'nin "demokratik bir itiraz" olduğunu ifade etti.

HATİMOĞULLARI: "GEZİ BİZDİK, GEZİ HEPİMİZDİK"

Hatimoğulları, Gezi Direnişi'nin "özgürlüğün, dayanışmanın ve ortak yaşam iradesinin ete kemiğe bürünmüş hali" olduğunu belirterek, "13'üncü yılında Gezi'nin cesareti, umudu ve eşit yaşam düşü hala yolumuzu aydınlatıyor. Gezi; milyonların iradesi, bu ülkenin susmayan vicdanı, karanlığa karşı kurulan en güçlü ortak direnişti. Gezi bizdik; Gezi hepimizdik" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gezi'yi yargı kararlarıyla, cezalarla, tutsaklıklarla mahküm etmeye çalışanlar bilsin: Gezi bu ülkenin onurlu hafızasıdır. Gezi Davası tutukluları derhal özgür bırakılmalıdır. Gezi'de yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor; onların düşlerini ve mücadelesini barış, adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelemizde yaşatıyoruz."

BAKIRHAN: "GEZİ DEMOKRATİK BİR İTİRAZDI"

Bakırhan da paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi; haksızlığa, adaletsizliğe, baskıya ve dayatmalara karşı demokratik bir itirazdı. Gezi, bu toprakların çoğulcu ruhunun görünür olduğu önemli bir deneyimdi. Bugün de Gezi'nin ruhu; doğadan, emekten, barıştan, özgürlükten ve adaletten yana yükselen mücadelelerde yaşamaya devam ediyor. Bizler de bu mirasla, barış içinde adil, eşit ve özgür bir yaşam için demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Gezi Direnişi'nde yaşamını yitirenleri saygı ve minnetle anıyorum. Mücadeleleri özgürlük ve demokrasi arayışımızda yaşamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

